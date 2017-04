Naruto to Boruto également confirmé en Europe Naruto to Boruto également confirmé en Europe

A l'instar des Remasters, « l'autre » adaptation du ninja-rend, Naruto to Boruto : Shinobi Striker, se voit confirmée en occident avec donc un lancement prévu dans le courant de l'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Développé par Soleil, le titre (qui proposera les voix japs et textes FR) sera un jeu de combat dans des arènes 3D où l'on pourra s'affronter jusqu'à huit dans des teams équilibrées, donc à 4v4 maximum. Outre les attaques spéciales propres à chaque personnage, on pourra également utiliser les avantages et désavantages du terrain, notamment en pouvant courir sur les murs aussi bien horizontalement que verticalement.