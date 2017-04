Naruto Storm : la totale en boîte (Europe) Naruto Storm : la totale en boîte (Europe)

Bandai Namco confirme l'arrivée en Europe de Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Legacy pour cette fin d'année (PC/PS4/One) et si le nom est légèrement modifié, c'est pour une bonne raison : le bundle inclura non seulement les trois Remasters (et les DLC) mais également le quatrième épisode, ses DLC et son extension Road to Boruto. La totale quoi, et en boîte avec un Steelbook, un disque d'anime (?) et un Artbook.



En revanche, pour ceux qui ont déjà le quatrième et qui souhaiteraient les trois Remasters, il faudra obligatoirement passer par le dématérialisé, que ce soit pour la trilogie en pack ou par achat individuel.