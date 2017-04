NiOh : un peu de retard pour l'extension NiOh : un peu de retard pour l'extension

Auparavant attendu pour la fin du mois en cours, la MAJ gratuite pour le PVP n'arrivera finalement que le 2 mai, et il en sera de même pour la première extension payante (9,99€) titrée « Dragon of the North » et qui proposera tout ce qu'on doit attendre de ce genre de contenu : nouvelles missions, personnages, niveaux, armes, gardiens et yo-kais.



Les plus économes peuvent toujours se tourner vers le Season Pass à 24,99€, soit 5€ de moins que la totale au détail (trois extensions sont au programme).