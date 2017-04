Square Enix : un autre teaser pour la Switch Square Enix : un autre teaser pour la Switch

Square Enix fait preuve d'une certaine présence sur Nintendo Switch. Après I Am Setsuna et Dragon Quest Heroes I+II déjà disponibles (le second uniquement au Japon pour le moment) et en attendant Seiken Densetsu Collection, Dragon Quest XI, Project Octopath Traveler et Dragon Quest X, c'est par l'intermédiaire du producteur Takashi Tokita que le groupe semble teaser quelque chose via Twitter, avec uniquement une photo de la console et l'affirmation du départ d'un projet « top secret ».



Pour rappel, Takashi Tokita fut directeur de projet sur des titres comme Chrono Trigger, Parasite Eve, Final Fantasy Legends et Final Fantasy IV.