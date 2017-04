King : de Candy Crush à... Call of Duty King : de Candy Crush à... Call of Duty

Et si on réunissait l'un des développeurs les plus populaires du marché smartphone avec l'une des plus grosses licences commerciales sur consoles ? Banco ou pas ? Hé bien on verra mais toujours est-il que Activision tentera l'expérience en annonçant que la nouvelle filiale de King (Candy Crush) est désormais en charge d'une adaptation de Call of Duty sur mobiles.



On rappelle que King a été racheté par Activision pour la bagatelle de 5,9 milliards de dollars.