Square Enix : un mot du PDG sur l'avenir

L'actuel PDG de Square Enix, Yosuke Matsuda, a livré une petite interview auprès du magazine économique japonais Nikkei pour dresser quelques lignes sur l'avenir du groupe, et certaines nouvelles politiques à mettre en place.



On vous fait la liste de l'essentiel :



- Des discussions sont en cours chez l'éditeur pour tenter le pari des jeux à suivi (MAJ & DLC) qui pourraient ainsi se vendre davantage sur la longueur. Final Fantasy XV en est le premier exemple typique.



- Square Enix veut définitivement mettre fin aux longs mois d'attente entre le lancement d'un produit console au Japon et sa localisation en occident. Là encore, les premiers exemples concrets sont récents avec FFXV (lancement mondial) et NieR Automata (deux semaines d'écart).



- L'éditeur reconnaît que ses nouveaux produits smartphones du premier semestre 2016 ont mal fonctionné. En cause : une mauvaise habitude à regarder du coté de la concurrence pour produire des jeux au style proche. Le besoin de se démarquer est maintenant vital, et Matsuda déclare qu'aujourd'hui, les joueurs smartphones ne cherchent plus de « petits jeux » mais bien des expériences plus complexes. L'homme ajoute en outre que contrairement à ce qui a été évoqué plus haut, les lancements mondiaux sur mobile ne seront pas une priorité puisque le trio Japon/Chine/USA représente actuellement 80 % de leur marché.



- Il y aura bien d'autres annonces pour les 30 ans de la série FF (rappelons les rumeurs d'une trilogie Remaster FFXIII et d'un gros bundle PS4 & Vita qui réunira les 9 premiers épisodes de la série).



- Square Enix regarde toujours du coté des nouveaux supports hardwares et sait que 2017 est l'année du lancement de la Switch, de la Xbox Scorpio et du programme Tango de Google (système smartphone permettant de pousser plus que jamais la RA). Matsuda rajoute que sur les trois cités, la Switch reste actuellement prioritaire.