Charts UK : bilan software de mars Charts UK : bilan software de mars

L'institut Chart-Track nous livre son rapport sur les ventes du mois de mars au Royaume-Uni, en notant bien qu'on ne parle ici que du marché Software : RAS donc sur les ventes hardware.



En ressort le tableau suivant, avec les ventes de jeux par consoles, n'intégrant que le marché physique. Les chiffres entre parenthèses servent à faire la différence par rapport à mars 2016.



1) PlayStation 4 : 824.781 jeux vendus (+13%)

2) Xbox One : 513.606 (-12%)

3) Nintendo Switch : 137.185

4) Nintendo 3DS : 71.938 (-14%)

5) Wii U : 50.189 (-35%)

6) Xbox 360 : 28.441 (-76%)

7) PC : 21.749 (-51%)

8) PlayStation 3 : 15.057 (-77%)

9) Wii : 5.019 (-41%)

10) PS Vita : 1.673 (-75%)

11) Nintendo DS : 1.673 (-51%)



Total : 1.672.983 (-2%)



Depuis le début de l'année, c'est évidemment la Playstation 4 et la Xbox One qui dominent les ventes softwares avec respectivement 1,95 million et 1,34 million de jeux écoulés, quand la 3DS est sous les 190.000, tout le reste s'effondrant ensuite à partir de la 360 (sous les 100.000, et seulement 7.600 sur Vita).



Et voici le top 20 des jeux vendus en mars 2017 sur ce marché :



1. Ghost Recon Wildlands

2. Horizon Zero Dawn

3. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

4. Mass Effect Andromeda

5. LEGO Worlds

6. GTA V

7. FIFA 17

8. Rocket League

9. 1-2 Switch

10. COD Infinite Warfare

11. For Honor

12. Forza Horizon 3

13. Battlefield 1

14. Minecraft Xbox Edition

15. Sniper Elite 4

16. Resident Evil 7

17. NieR Automata

18. Overwatch

19. Halo Wars 2

20. WWE 2K17



Une pensée tout de même pour NieR Automata, qualifié de flop du mois au Royaume Uni.