Musou Stars se prépare pour l'occident Musou Stars se prépare pour l'occident

Koei Tecmo localisant tout ce qui lui passe sous la main (et tant pis pour la traduction FR), il est tout à fait logique de s'attendre à une arrivée de Musou Stars en occident, dont l'annonce ne devrait pas tarder vu que l'éditeur vient de déposer chez nous la marque Warriors All-Stars.



Lancé au Japon il y a quelques jours sur PS4 & PS Vita (moins de 60.000 ventes au total), ce cross-over de luxe propose une trentaine de personnages ratissant très large coté licences avec du Dynasty/Samurai Warriors, Atelier Sophie, NiOh, Dead or Alive, Ninja Gaiden et quelques trucs un peu plus obscurs.