Naruto : deux annonces pour la PS4 Naruto : deux annonces pour la PS4

Bandai Namco a surfé sur ses deux dernières adaptations de DBZ et en attendant que One Piece revienne dans l'actualité, ce qui on l'imagine arrivera assez rapidement, l'éditeur aborde de la cas de son autre licence Shonen qui connaît le succès mais moins qu'avant : Naruto.



C'est ainsi que ce n'est pas un mais deux produits qui sont annoncés sur PlayStation 4 avec tout d'abord une trilogie Remaster des trois premiers Ninja Storm (incluant les DLC) avec une sortie prévue pour le 27 juillet sur l'archipel. Petit coup marketing : les éditions Day One incluront un pass pour aller voir l'anime Boruto à la Jump Special Anime Festa.



Et vu qu'on parle du rejeton de Naruto, l'autre titre est Naruto to Boruto : Shinobi Striker, un « Acrobatic Ninja Battle » (?) qui n'a pas encore de date mais qui permettra des combats en multi de 4 à 8 joueurs en ligne.



Notez que l'exclusivité PS4 n'est pas encore vérifiée dans un cas comme dans l'autre puisque les annonces ne concernent que le Japon pour le moment, territoire où Storm 4 était sorti uniquement sur la console de Sony avant d'avoir droit à des version Steam & Xbox One lors de la localisation occidentale.