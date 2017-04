E3 2017 : dates et horaires des conférences Bethesda et Electronic Arts E3 2017 : dates et horaires des conférences Bethesda et Electronic Arts

Sans surprise vu les divers sous-entendus de la part e l'intéressé, Bethesda Softworks annonce de nouveau la tenue d'une conférence E3 pour la troisième année consécutive, qui se tiendra dans la nuit du dimanche 11 ou lundi 12 juin, à 03h30 du matin. C'est tard, mais c'est toujours mieux que 5h00 comme la dernière fois.



Faute de Elder Scrolls avant un moment, on y attendra au moins le nouveau Wolfenstein, un certain Evil Within 2 actuellement en rumeur mais également l'un des mystérieux AAA secrets annoncés par le studio depuis l'année dernière.



[UPDATE]



Parallèlement, et sans être directement présent sur le showfloor, Electronic Arts nous annonce que sa conférence EA Play se tiendra elle le 10 juin à 21h00 (heure française).



Outre les habituelles simulations sportives, on y attend notamment Star Wars Battlefront 2, le nouveau Need for Speed et, allez, peut-être enfin des nouvelles des autres projets Star Wars en développement depuis un moment.