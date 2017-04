EA Access : FIFA 17 dans quelques jours EA Access : FIFA 17 dans quelques jours

Parce que les choses avancent rapidement et qu'il sera déjà temps dans deux mois de dévoiler FIFA 18, sachez que FIFA 17 rejoindra la liste des jeux accessibles pour les abonnés EA Access sur Xbox One (aussi sur PC) dès le 24 avril.



EA signale en outre que d'ici juin, ils ajouteront via la rétrocompatibilité 360 Dragon Age Origins et Medal of Honor Airborne.