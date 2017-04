Metal Gear Survive prend RDV pour l'E3 Metal Gear Survive prend RDV pour l'E3

Dévoilé il y a un an, Metal Gear Survive n'a plus beaucoup donné de nouvelles depuis, au point de craindre une éventuelle annulation, pouvant attrister les quelques uns intéressés par le projet.



Mais rassurez-vous, le chantier reste en cours et le titre fera d'ailleurs son retour dans l'actualité durant l'E3 2017 avec une nouvelle démo jouable pour la presse et le public. Sans savoir pour l'heure si Sony ou Microsoft acceptera de montrer le produit durant leurs conférences respectives, probable que Konami devra se contenter d'une présentation en douce sur le showfloor.



Pas de date de sortie pour l'heure, mais la promesse d'un lancement sur PC, PS4 & One.



(Source : SegmentNext)