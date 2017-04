Mass Effect Andromeda : Bioware communique enfin Mass Effect Andromeda : Bioware communique enfin

Bioware a comme prévu publié un communiqué pour faire l'état des lieux de Mass Effect Andromeda, affirmant avoir écouté les commentaires la communauté et promettant un patch ce jeudi qui améliorera diverses choses.



En voici la liste :

- Possibilité de zapper les animations entre les planètes

- Augmentation de la limite d'inventaire

- Amélioration des yeux pour les humains et Asari

- Diminuer les coûts des clés de décryptage

- Amélioration des mouvements des lèvres

- Fin des bugs de mouvements de Ryder (quand il court en zigzag)

- Amélioration des problèmes de latence en multi



A venir pour d'autres patchs dans les deux mois à venir :

- Ajout d'éléments dans la création de personnage

- Amélioration du rendu des cheveux

- Amélioration des animations et des cinématiques

- Davantage d'options de romance gay (masculin)



Enfin, en bonus gratuit pour le multi :

- Nouvelles cartes, personnages et armes

- Nouvelles missions APEX



Comme quoi, il n'est jamais trop tard.