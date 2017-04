Koei Tecmo : vers un King Arthur Muso ?

Petite news qui en intéressera peut-être certains : Koei Tecmo vient de déposer la marqueau Japon, qui n'a probablement aucun rapport avec la franchisede Square Enix puisqu'il faudrait éventuellement se tourner vers autre chose de plus inattendue.En effet sort en mai prochain un certain, nouvelle adaptation cinématographique avec Charlie Hunnam en rôle principal (révélé par la série Sons of Anarchy), film dont le nom japonais est…Vu l'oeuvre, une transposition sauce Muso est hautement possible mais si cela resterait une surprise. Dans tous les cas, il faut maintenant attendre l'annonce officielle de la part de l'éditeur.