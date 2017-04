Scorpio : l'insider Shinobi062 réaffirme que la console sera montrée sous peu Scorpio : l'insider Shinobi062 réaffirme que la console sera montrée sous peu

Alors que Hugues Ouvrard (patron de Xbox France) tente tant bien que mal de temporiser sur les récentes rumeurs autour de la Scorpio, rien ne semble arrêter les bruits de couloirs toujours plus invasifs, avec aujourd'hui de nouveau l'insider Shinobi062 qui se permet de signaler que la console sera bien dévoilée dans les jours à venir, au moins sur les specs définitifs et probablement Forza Motorsport 7 qui semble « magnifique ».



Parallèlement, beaucoup de rumeurs signalent que tout cela tomberait ce jeudi 6 avril, avec une console renommée « Xbox One X ».