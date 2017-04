Duke Nukem 2 : encore un espoir brisé Duke Nukem 2 : encore un espoir brisé

On se demande parfois pour quelle raison Gearbox a racheté les droits de la franchise Duke Nukem vu que les seules choses que l'on a accueilli depuis furent la fin du chantier de Duke Nukem Forever et un relifting rapide mais néanmoins sympa de Duke Nukem 3D.



Et la récente interview de Vincent Slaven (directeur des relations publiques chez Gearbox) auprès de Dualshockers ne va pas amélioré nos espoirs.



Répondant au potentiel d'un retour après avoir intégré le personnage dans Bulletstorm : Full Clip Edition, l'homme n'a pas tourné autour du pot en disant que mettre le Duke en guest venait du fait que l'univers des deux licences étaient proches, et que le but premier restait de tester la viabilité de Bulletstorm.



« Donc il n'y a pas de teaser mais… Duke Nukem 2 ? Non. Mais Bulletstorm 2, je dirais : peut-être. »



Une pensée pour les fans du bodybuildé.