Death Stranding : Stefanie Joosten au casting ? Death Stranding : Stefanie Joosten au casting ?

Quelques rumeurs ont évoqué la possibilité de voir Emma Stone au casting du futur Death Stranding, jusqu'à un récent poisson d'avril pas trop mal foutu, mais jamais rien de concret et il se pourrait bien que le choix de Hideo Kojima se porte sur quelqu'un d'autre.



Lors de la Dutch Comic Con 2017 a eu lieu un petit event pour promouvoir le film SF (kickstarté) REKINDLE, où est impliqué Stefanie Joosten, aka Quiet de MGS V : The Phantom Pain. Ne résistant pas à l'occasion, la question est vite tombée : a t-elle été contactée par Kojima pour son prochain projet ?



La réponse fut brève mais potentiellement intéressante :



« Je ne peux malheureusement rien dire. »



De quoi susciter suffisamment de curiosité mais il faudra attendre encore quelques mois pour que Kojima revienne nous parler de son bébé, et donc confirmer ou non si Stefanie Joosten viendra rejoindre le casting aux cotés de Norman Reedus, Mads Mikkelsen et Guillermo del Toro.