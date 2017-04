FFXV : un éventuel DLC pour Ardyn ? FFXV : un éventuel DLC pour Ardyn ?

Hajime Tabata s'est livré à une nouvelle interview auprès du site Game Legends, l'occasion d'apprendre deux nouvelles choses sur l'avenir de Final Fantasy XV : la quatrième extension (coop online) bénéficiera au préalable d'une bêta et l'équipe a des « plans » pour mettre en avant le passé d'Ardyn.



Pour ceux qui ont fait le jeu, il y a effectivement de quoi faire sur ce personnage et reste à voir si ce sera l'ajout de nouvelles cinématiques ou une véritable extension jouable, ce qui ajouterait une pièce au long suivi qui inclus officiellement encore trois extensions et un patch Scorpio, mais aussi en « souhaits » de l'off-road pour le véhicule, une éventuelle version PC et bien d'autres choses.