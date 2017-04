Rumeur : premier aperçu de la Xbox Scorpio dans le courant de la semaine prochaine Rumeur : premier aperçu de la Xbox Scorpio dans le courant de la semaine prochaine

Hier, les propos du journaliste Jez Corden ne tenait pas du poisson d'avril (même si on se méfiait quand même) et prennent aujourd'hui une nouvel ampleur avec la confirmation de l'insider reconnu Shinobi602 : la Scorpio devrait pointer le bout de son nez dans l'actualité dans le courant de la semaine prochaine.



On ignore encore à quoi s'attendre même si le seul mot à la bouche semble le terme « impressionnant », tandis que Windows Central évoque déjà un trailer de Forza Motorsport 7, selon les mêmes sources qui affirment que la nouvelle console de Microsoft montrera une certaine différence en matière de résolution (4K natif) sur de nombreux jeux tiers de fin d'année et alentours, de Call of Duty WW2 à Star Wars Battlefront 2 en passant par Red Dead Redemption 2.



On patiente donc.