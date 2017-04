Bayonetta : une annnonce (Steam ?) dans 10 jours

Pour le 1er avril, SEGA s'est lancé dans un petit délire en publiant sur Steam un certain(gratuit) qui n'est rien d'autres qu'un portage d'un jeu navigateur sorti il y a deux ans.Mais le plus intéressant vient du teaser intégré avec deux succès qui permettent de reconstituer une URL nous renvoyant, pour un compte-à-rebours qui s'achèvera donc le 11 avril prochain.Plutôt que de spéculer sur un, même si on aimerait bien, les plus réalistes semblent plutôt y voir une arrivée du premier épisode sur Steam.RDV dans 10 jours donc.