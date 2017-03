Puzzle & Dragons : juste 5 milliards de revenus

Assez méconnue en occident, la franchisea fait de GungHo l'un des rois du Japon sur smartphones, ayant même réussi en plein boom de sa carrière à dépasser la valeur boursière de Nintendo.Et alors que le titre continue d'être très actif sur l'archipel (récemment des partenariats avec les séries Fairy Tails et Seven Deadly Sins), l'éditeur annonce que sa licence vient de passer un palier que chacun voudrait atteindre une fois dans sa vie : le titre a rapporté depuis ses débuts (2012) l'équivalent de 5 milliards de dollars. Ce chiffre inclus l'épisode de base sorti sur iOS et Android, ainsi que les trois épisodes 3DS (dont un cross-over avec Mario).Pour vous donner un ordre d'idée, c'est davantage de pognons que ce qu'a engrangé Rockstar avec, et c'est même plus (comme le signale l'analyste Daniel Ahmad) que ce qu'a récolté Sony avecen 20 ans.