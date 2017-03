Nippon Ichi Software dévoile son Minecraft-like Nippon Ichi Software dévoile son Minecraft-like

Teasé il y a quelques jours, le projet Hakoniwa Company Works de Nippon Ichi Software se dévoile au travers de quelques visuels et comme on s'y attendait, il s'agira bien d'un Minecraft-like avec ses propres features pour se différencier.



On plongera donc dans un monde fait de vieux infinis où flottent des îles, chacune étant isolée des autres avec à chaque fois une culture différente. Vous y incarnerez l'un des chefs « d'entreprise », un groupe chargé de voyager entre les îles et de les connecter les unes aux autres, donnant lieu à un RPG un minimum scénarisé avec son lot de quêtes, des combats et forcément de la destruction/construction libre.



Sortie prévue le 13 juillet au Japon, exclusivement sur PS4.