Radiant Historia 3DS : visuels et infos Radiant Historia 3DS : visuels et infos

Atlus continue de communiquer sur son futur Radiant Historia : Perfect Chronology, remaster d'un RPG DS jamais sorti en Europe, et qui arrivera le 29 juin au Japon sans que l'on sache pour le moment si quelqu'un souhaitera s'attarder un jour sur une localisation occidentale.



Donc outre ce que l'on savait déjà (rendu modifié, nouveaux artworks, nouveau scénario et personnage supplémentaire), voici les nouvelles informations à retenir :



- Nouvelle cinématique d'intro par le groupe A-1 Productions.

- 5 nouvelles musiques, toujours signées par Yoko Shimomura.

- Davantage d'illustrations pour les petites phases narratifs.

- Les joueurs qui ont déjà fini la version DS pourront opter pour le « Perfect Mode » afin de commencer directement le nouveau scénario. Les autres se tourneront vers le « Append Mode » pour faire l'histoire dans l'ordre (deux scénarios à faire avant de débloquer le troisième inédit).

- Arrivée d'une option de difficulté là où la version DS se contentait du mode Normal. Il y aura un mode difficile mais également un mode ultra facile pour ceux qui veulent en rester au scénario : on pourra battre certains ennemis avant même le combat avec un « Hyper Smash » et tout de même gratter l'expérience et de l'argent.



Le titre aura également droit à une édition Day One qui ajoutera simplement un petit DLC pour avoir des illustrations chibi pendant les dialogues pour les 10 personnages. Un collector sera également au rendez-vous avec deux CD d'OST, un artbook de 100 pages et un DLC spécial offrant quatre cinématiques inédites et la possibilité de remettre en illustrations de dialogues les artworks DS.