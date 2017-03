Shovel Knight passe en 1080p sur Switch

En attendant l'arrivée de l'extensionsur PC/PS4/One (exclu Switch pour le moment) et des informations sur le troisième DLC attendu logiquement en fin d'année,a accueilli sa MAJ « 3.0A ».Minime au départ puisqu'elle se contente de corriger divers problèmes, mais d'une importance plus grande pour ceux qui pratiquent l'expérience sur la console de Nintendo puisque, probablement pris dans l'urgence pour pondre son titre au lancement de la Switch, le studio s'était contenté de livrer une résolution standard en 720p autant en nomade que sur la TV. Mais cette fois c'est bon, chacun pourra se lancer dans le jeu et ses deux extensions en 1080p en mode dock, ce qui n'est pas le plus vital au regard d'un titre tout en pixels mais toujours bon pour l'image.