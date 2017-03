Mass Effect : Bioware communiquera le 4 avril

Prenant enfin pleinement conscience des problèmes qui touchent, Bioware fait savoir qu'ils communiqueront plus précisément à ce sujet avec un rapport qui sera lâché à la communauté ce mardi 4 avril.Le titre reste en effet touché par de nombreux bugs et autres problèmes techniques (ainsi que de petits problèmes de game design qui méritent correction), et à voir également si cette date sera l'occasion pour l'équipe de communiquer sur le suivi du jeu, avec la promesse on rappelle de DLC multi gratuits. Aucune extension solo n'a pour l'heure été annoncée.