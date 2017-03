Charts Japon : Zelda approche des 400.000

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 20 au 26 mars 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Pas de nouvelles sorties cette semaine là où le prochain rapport affichera les premiers chiffres de(le nouveau Gust) et. Du coup, on reste dans les classiques du moment avec notammentqui passe son million en dix jours, ou encorequi ne faiblit pas trop le rythme, s'approchant maintenant des 400.000 (sans compter le dématérialisé).Loin derrière, on signalera tout de même que la version 3DS dea dépassé le million. Comme quoi, la fonction online pour le partage de niveaux, c'est un peu surfait selon le point de vue.