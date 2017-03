Watch Dogs 2 : le suivi prend forme Watch Dogs 2 : le suivi prend forme

On ne sait pas trop où se situent actuellement les ventes de Watch Dogs 2 mais toujours est-il que Ubisoft compte bien en assurer un beau suivi en nous livrant (voir ci-dessous) les premiers éléments à venir.



On débute donc en avril avec la première extension payante (uniquement sur PS4, puis mai sur PC & One) ainsi que du contenu gratuit dont un nouveau mode PVP et la possibilité de faire les courses de drones et de motocross avec d'autres joueurs en ligne.



En mai, on parlera surtout d'events et de divers correctifs mais c'est en juin que le titre prendra une nouvelle portée avec l'ajout (gratuit) du mode coopération à quatre pour se promener tranquillement sur toute la carte et s'adonner à quelques activités.