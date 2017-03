PS VR : Fated - The Silent Oath disponible PS VR : Fated - The Silent Oath disponible

Lancé il y a un an sur PC et ayant d'ailleurs trouvé quelques sympathiques critiques en retour, le petit jeu d'aventure narratif Fated : The Silent Oath est à présent disponible sur PlayStation 4 pour 9,99€ : un doux prix au regard de la durée de vie (environ 2h de jeu).



Disponible en français et 100 % consacré au PS VR, le titre proposera d'incarner un vieux Vikings qui va devoir protéger sa famille d'une sorte de fin du monde.