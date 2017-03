Guardians of the Galaxy : date de l'Episode 1 Guardians of the Galaxy : date de l'Episode 1

Le studio Telltale vient de lâcher l'information : son adaptation de Guardians of the Galaxy débutera sa carrière le 18 avril avec le lancement de l'épisode 1 (toujours pour 4,99€), cette date incluant tous les supports annoncés, à savoir PC, PS4, One et mobiles.



On nous rajoute que la version boîte sortira elle le 5 mai en Europe, incluant comme de coutume sur le disque le premier épisode et le Season Pass pour télécharger les quatre autres dès que disponibles.