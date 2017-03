Call of Duty WW2 : ça se confirme Call of Duty WW2 : ça se confirme

Il y a quelques jours déboulaient sur la toile des visuels d'un prétendu Call of Duty WW2. Mais les possibilités de fake étant élevées, nous avons préféré passer outre jusqu'à aujourd'hui, où Eurogamer et accessoirement l'insider Shinobi062 confirme toute la véracité du leak, et que nous aurons donc bien un grand retour aux sources pour la franchise d'Activision.



De quoi nous renvoyer du coup aux propos de Michael Condrey, co-fondateur de Sledgehammer (Advanced Warfare, et l'épisode à venir en fin d'année) qui signalait il y a trois ans avoir envie de faire un Call of Duty sur la seconde guerre mondiale, dans le style Band of Brothers.



Plus qu'à attendre l'officialisation concrète.