Destiny 2 : un logo, une figurine

Confirmé à de nombreuses reprises par Activision, le titre faisant partie de ses gros morceaux pour 2017 (sortie prévue en fin d'année), Destiny 2 débute officiellement sa communication de la plus simple manière : un logo lâché par Bungie, et une figurine comme bonus de précommande.



Pour le trailer et les informations, il faudra patienter même si selon quelques bruits de couloirs, cela devrait être une affaire de jours.