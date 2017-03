E3 2017 : Nintendo prépare ses armes E3 2017 : Nintendo prépare ses armes

Nintendo commence à préparer ses armes à l'approche de l'E3 2017, Reggie Fils-Aime annonçant que cette fois, la firme proposera un bon show pour les joueurs avec une belle variété de jeux, aussi bien sur Switch tout en gardant en main la Nintendo 3DS, la petite ayant encore quelques cartouches en stock pour l'occident (un Pikmin qui a totalement disparu de l'actualité, une version de Fire Emblem Warriors, les potentielles localisations de Great Ace Attorney 2 et Monster Hunter XX…).



On espère au moins la tenue d'une conférence ou au moins un Nintendo Direct, 2016 s'étant limité à un TreeHouse essentiellement consacré à Zelda : Breath of the Wild dans sa version Wii U.



Parallèlement, Shinya Takahashi a répondu aux questions du site économique Nikei Trendy pour affirmer que Nintendo allait étoffer son catalogue avec de multiples nouvelles licences, qu'elles soient d'importance (Splatoon) ou de moindre mesure (Snipperclips) avec toujours « au moins » un projet en préparation puisque dès que le développement d'une nouvelle IP sera achevée, un autre chantier sera directement lancé. Un ou plusieurs du lot exploiteront au mieux les vibrations HD des joycons.