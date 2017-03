UK : Mass Effect Andromeda démarre moins bien que les deux précédents épisodes UK : Mass Effect Andromeda démarre moins bien que les deux précédents épisodes

L'institut Gfk nous livre le compte-rendu du marché UK pour la semaine dernière, notamment marqué par la sortie de Mass Effect Andromeda qui s'affiche sans problème à la première place.



Il était difficile qu'il en soit autrement faute de concurrence et on notera qu'il s'agit du troisième meilleur lancement de l'année sur ce territoire, derrière Ghost Recon Wildlands (premier) et Horizon Zero Dawn (second). Le fait de voir une licence multi-supports aussi porteuse faire moins bien qu'une exclusivité PS4 s'explique rapidement : Andromeda démarre moins bien que le deuxième et le troisième épisode de la franchise, ne devançant finalement que le tout premier… qui était justement une exclusivité (au départ du moins).



Niveau rapport de force entre les différentes versions, et sans compter le dématérialisé :

- PS4 : 55 %

- One : 41 %

- PC : 4 %



Quant au classement :



1) Mass Effect Andromeda

2) Ghost Recon Wildlands

3) LEGO Worlds

4) Horizon Zero Dawn

5) GTA V

6) The Legend of Zelda : Breath of the Wild

7) FIFA 17

8) Rocket League

9) COD Infinite Warfare

10) Forza Horizon 3