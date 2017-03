Dragon Quest XI : nouvelles images Dragon Quest XI : nouvelles images

Square Enix diffuse officiellement les images qui avaient déjà été placées en exclusivité dans les pages du Jump, l'occasion de revenir sur le système de jeu qui, pour la première fois dans l'histoire de la licence (hors DQX qui est multi) proposera au personnage de bouger librement dans la zone de combat, pour ainsi pouvoir par exemple l'attaquer de dos. Une feature exclusive à la version PS4, qui aura également un système permettant de frapper l'ennemi avant un combat pour avoir l'avantage (ou inversement) ainsi que certains ennemis qui dorment la nuit, permettant quelques esquives faciles pour éviter les plus gros.



Sur 3DS, on reste à l'ancienne quelle que soit la configuration : en 2D pixels, c'est les combats aléatoires, et en 3D, on voit les ennemis sur le terrain et il suffit d'en toucher un (ou inversement encore une fois) pour débuter la joute.



RDV le 11 avril pour le nouveau trailer et la date de sortie japonaise.