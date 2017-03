NiOh : la MAJ disponible pour tous NiOh : la MAJ disponible pour tous

En attendant l'arrivée du PVP (gratuit) et de la première extension (payante) tous deux prévus dans un mois, NiOh s'offre dès à présent sa mise à jour 1.06 qui comme prévu permettra d'accéder à une dizaine de missions inédites, dédiées aux joueurs de haut niveau.



Outre un rééquilibrage, cette update apporte également de nouveaux titres à débloquer, un nouveau Yokai et, « grande révolution », une fonction pause que ne refuseront pas les joueurs plus occupés que la moyenne (option évidemment active uniquement en mode solo).