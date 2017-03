Inazuma Eleven Ares : pas que sur 3DS Inazuma Eleven Ares : pas que sur 3DS

Akihiro Hino confirme un point sur lequel nous misions déjà il y a quelques mois (vu les premiers visuels ci-dessous) : Inazuma Eleven Ares, le prochain épisode de la série, ne sortira pas que sur 3DS car également sur « ce que l'on pourrait appeler une machine de qualité supérieure ».



Sans en dire plus pour le moment.



Sauf grosse surprise, on imagine que la Switch sera l'élue, tout comme on voit bien la bête accueillir également des versions de The Snack World et Megaton Musashi, les prochains projets cross-média de Level-5.