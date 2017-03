Super Mario Run n'atteint pas ses objectifs Super Mario Run n'atteint pas ses objectifs

Presque attendu comme un messie pour les actionnaires, Super Mario Run semble n'avoir pas été plus loin que le coup d'épée dans l'eau, avec 78 millions de téléchargement selon le dernier recensement officiel en janvier dernier, dont environ 4 millions qui ont accepté de lâcher les 10€ nécessaires pour débloquer le jeu complet.



4 millions, ce n'est pas non plus rien au regard des coûts de développement sur le secteur mais Nintendo en attendait clairement plus comme le confirme aujourd'hui le groupe Nikkei, affirmant que le titre n'a tout simplement pas atteint les objectifs fixés par l'entreprise.



Si certains ont pointé le modèle économique, il semble plutôt que Nintendo misera sur autre chose la prochaine fois (plus de contenu tout simplement ?) car avouant préféré l'achat direct au modèle F2P, néanmoins adopté si besoin comme récemment par Fire Emblem Heroes et on imagine logiquement par le futur Animal Crossing attendu dans les semaines à venir.



Avec au moins un autre projet secret dans les valises (et peut-être davantage par la suite avec ou sans DeNA), il reste encore du chemin avant que Nintendo ne devienne un pilier du secteur smartphone, chose au moins souhaitée par les actionnaires.



Note :

Rappelons tout de même que Super Mario Run a encore un peu de carrière devant lui avec la sortie récente de la version Android, ainsi que de la MAJ 2.0 qui ajoute du contenu pour la version gratuite, ainsi que de nouveaux Yoshi de couleurs pour aider dans votre chasse aux Toads.