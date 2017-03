Destiny 2 : le leak avant l'annonce Destiny 2 : le leak avant l'annonce

La première moitié du printemps (avril-mai) est généralement l'occasion d'avoir quatre rendez-vous chez les occidentaux : le premier trailer du prochain Call of Duty, même chose prochain FPS d'EA (Battlefront 2 en l'occurrence), pareil concernant le gros AAA d'Ubisoft pour les fêtes (Assassin's Creed en vue) et enfin le cas Destiny.



Et c'est ce dernier qui vient à nous aujourd'hui avec le leak de pubs venues de GameStop Italy, annonçant la sortie de Destiny 2 pour le 8 septembre, la présence d'une bêta avant cela et enfin du contenu exclusif PlayStation comme pour le premier épisode.



Notons que Kotaku affirme que le jeu sera officiellement dévoilé dans la journée, et nous upperons donc l'article si cela est vérifié.