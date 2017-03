Games with Gold : le programme d'avril Games with Gold : le programme d'avril

Le programme Games With Gold de Microsoft pour avril aurait dû être dévoilé par Microsoft dans la semaine mais le groupe se fait devancer par un leak qui dévoile la très sympathique fournée de titres que pourront récupérer les abonnés à partir du 1er avril.



Xbox One :

Du 1er au 30 avril : Ryse : Son of Rome

Du 16 avril au 15 mai : The Walking Dead : Saison 2



Xbox 360 :

Du 1er au 15 avril : Darksiders

Du 16 au 30 avril : Assassin's Creed Revelations



Rappelons également que c'est dans les prochaines semaines que Microsoft lancera son Xbox Pass, un service d'abonnement permettant d'accéder librement pour 9,99€ par mois à un catalogue d'une centaine de jeux à télécharger (mixant One & 360), avec renouvellement mensuel pour certains.