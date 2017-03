Dragon Quest XI : nouvelles images + évolution du système de combat (version PS4) Dragon Quest XI : nouvelles images + évolution du système de combat (version PS4)

Ceci est une révolution. On sait que les japonais voient d'un mauvais œil celui qui ose toucher au système de combat d'un Dragon Quest (le IX devait être un a-RPG avant de revenir aux sources après polémique) mais tant pis, Square Enix tentera de changer un peu les choses avec la version PlayStation 4 de Dragon Quest XI qui permettra, une fois dans la zone de combat, de déplacer librement son personnage. Il sera d'ailleurs possible de bouger sa caméra à loisir ou d'adopter une automatique pour quelques chose de plus « immersif ». Et comme précédemment annoncé, c'est sur cette version qui sera possible de « frapper » un ennemi sur la map pour prendre l'avantage en début de bataille.



Sur 3DS, les choses restent à l'ancienne, que vous optiez pour le rendu 3D ou 2D.



Outre cela, les scans nous montre deux nouvelles créatures, et une mystérieuse aura bleue autour du protagoniste dont on ne ne sait pas encore grand-chose.



Rappelons qu'un RDV est prévu le 11 avril avec nouveau trailer et annonce de la date de sortie japonaise.