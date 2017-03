Un Re-Remaster de RE Code Veronica en vue Un Re-Remaster de RE Code Veronica en vue

Décidément, Capcom compte bien nous refourguer tous les Resident Evil possible sur la génération actuelle et alors que Revelations vient d'être confirmé pour la fin d'année, c'est maintenant l'organisme de classification USK qui liste un certain Resident Evil : Code Veronica sur PS4, en établissant qu'il est fortement probable que la One soit également concerné.



Avec celui-là, les deux consoles auront en poche la totalité de la franchise (principale), hormis Resident Evil 2 (qui attend son remake) et Resident Evil 3 : Nemesis.