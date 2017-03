Charts Japon : la Switch se maintient

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 13 au 19 mars 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Même si la console continue de subir des restocks limités (sachant que le constructeur compte prochainement doubler la cadence), la Switch parvient à s'accrocher à la première place, lui permettant d'ailleurs de faire un peu mieux que la PS4 sur les trois premières semaines de carrière. PS4 qui a de toute façon trouvé un très bon rythme depuis, et qui garde temporairement ou non la médaille du support le plus vendu sur l'année.Entre deux, la 3DS s'offre un boost évident grâce au lancement du dernier Monster Hunter, avant de probablement retourner dès la semaine prochaine à la troisième place… au moins jusqu'au lancement du prochain Fire Emblem en avril.