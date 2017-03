PS4 : Star Ocean 3 HD se date au Japon PS4 : Star Ocean 3 HD se date au Japon

Square Enix vient de signaler que son Star Ocean 3 sera disponible sur le Store PS4 japonais dès le 31 mars, sachant qu'il s'agira on rappelle d'une simple conversion HD via l'émulateur PS2, ajoutant en passant quelques trophées.



Le prix annoncé est de 2800 yens, soit environ 25€, ce qui fera tilter un peu quand on sait que tous les jeux PS2 classics sur le Store sont à 10 ou 15€. Mais après I Am Setsuna à 40€ en dématérialisé ou Seiken Densetsu Collection à 4800 yens (environ 45€), on évitera de trop faire les surpris devant la politique tarifaire de l'éditeur.