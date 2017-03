Bloodstained officialisé sur Nintendo Switch, et sans surprise annulé sur Wii U Bloodstained officialisé sur Nintendo Switch, et sans surprise annulé sur Wii U

Même si cela ne parlera pas aux plus jeunes, une chouette ORLY serait de circonstance avec cette petite news de la soirée : Bloodstained : Ritual of the Night est sans surprise annulé sur Wii U, pour être remplacé par une version Switch.



IGA se justifie en disant que la popularité de la Wii U n'est plus la même qu'à l'annonce du projet, et que ce sera évidemment pire d'ici le lancement début 2018 (également sur PC, PS4, One et Vita).



Les backers qui ont demandé une version Wii U voient leur souhait automatiquement transféré sur Switch mais rien ne les empêche de changer pour la version qu'ils souhaitent, ou contacter le service (orders@fangamer.com) pour demander un remboursement, avec compte Paypal requis.



Le studio prévient en outre que le titre débutera prochainement sa communication avec en premier lieu la présentation des différents protagonistes.