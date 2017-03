Digimon Hacker's Memory confirmé en Europe Digimon Hacker's Memory confirmé en Europe

Comme prévu, Digimon Story : Cyber Sleuth Hacker's Memory aura droit à sa sortie occidentale, aussi bien sur PlayStation 4 que sur PS Vita, sachant que seule la première des deux bénéficiera d'une version boîte. Lancement prévu pour 2018 mais on préfère prévenir : le jeu n'aura que les textes anglais… et allemand. Comme quoi, on apprécie davantage les bébêtes numériques Outre-Rhin.



On rappelle qu'il s'agira d'une sorte de grosse extension se déroulant dans le même univers que Cyber Sleuth mais avec un scénario inédit fait de 18 chapitres et 70 missions annexes, en rajoutant que les collectionneurs auront cette fois droit à 320 Digimons (contre 250 dans l'original).



Notons enfin que le communiqué européen n'indique pas si, comme au Japon, le premier Cyber Sleuth sera directement inclus en « bonus ».