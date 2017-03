Dragon Quest XI : gros RDV le 11 avril Dragon Quest XI : gros RDV le 11 avril

On s'y attendait et c'est cette fois pleinement officiel : Square Enix tiendra une nouvelle présentation de Dragon Quest XI le 11 avril à 14h00 (heure japonaise) à suivre en direct sur Youtube, à la fois pour faire le plein de nouvelles informations ainsi que de séquences vidéos, mais également pour avoir droit à la date de lancement pour le Japon.



Le titre reste pour l'heure attendu dans le courant de l'année sur PlayStation 4 et Nintendo 3DS, et selon les Yuji Horii, la version Switch devrait sortir simultanément (même si cela reste à confirmer).