Digimon Hacker's Memory enregistré en Europe

Confirmé en fin de semaine dernière, Digimon Story : Cyber Sleuth - Hacker's Memory commence à assurer sa sortie en Europe, Bandai Namco venant tout juste d'en déposer la marque chez nous.



On rappelle qu'il devrait s'agir d'une sorte de grosse extension se déroulant dans le même univers mais avec un tout nouveau scénario (et des bestioles supplémentaires), sachant que l'original sera directement inclus.



Reste à voir si les deux formats annoncés arriveront jusqu'à chez nous (PS4 & Vita) et si une traduction FR sera au programme.