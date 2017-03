Pokémon Switch : un premier indice Pokémon Switch : un premier indice

Game Freak vient de lâcher une offre de recrutement, le groupe ayant besoin de renforts pour un « RPG mondialement populaire sur console », sachant que l'élu devra avoir de l'expérience sur le logiciel d'animation et modélisation Maya, avec un niveau équivalent plus ou moins à de la Wii U ou de la PS Vita. Le travail consistera en la modélisation de persos SD façon dessin animés, des monstres et divers objets



Bref, vu la description, ça sent un peu le Pokémon sur Switch, chose qui ne serait pas surprenante vu que Game Freak a déjà évoqué par le passé la possibilité de voir les prochains épisodes de la série sur la nouvelle console de Nintendo, en rajoutant que des rumeurs parlent d'un Pokémon Stars (troisième itération après Soleil & Lune).