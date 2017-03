The Evil Within 2 : ça commence à se confirmer The Evil Within 2 : ça commence à se confirmer

Bethesda va tenir une nouvelle conférence E3 en juin (pour la troisième année consécutive) et si l'on pouvait légitimement miser sur le nouveau Wolfenstein vu les nombreux indices, il semble qu'un certain The Evil Within 2 pourrait bien également nous faire un petit coucou.



Un leak si l'on peut appeler ça ainsi vu que la source vient directement du studio de Shinji Mikami (Tango Gameworks) qui a diffusé une offre d'emploi pour travailler à la correction de bugs sur un certain Psycho Break 2, Psycho Break étant ni plus ni moins que le nom japonais de Evil Within.



Plus qu'à attendre une confirmation officielle.