PlayStation 3 : cette fois, c'est la fin PlayStation 3 : cette fois, c'est la fin

En novembre 2006, Sony lançait sa PlayStation 3 et il aura fallu attendre 11 ans pour que la belle commence à tirer a révérence définitive, le constructeur annonçant officiellement l'arrêt sous peu de la production au Japon (fin mars normalement), où n'était d'ailleurs proposé que le modèle 500Go depuis un bon moment.



Probable que le reste du monde suivra rapidement et avec la future disparition de la Wii U, nos charts hebdomadaires JP par Media Create reviendront donc à cinq candidats (PS4, Switch, 3DS, Vita et One).